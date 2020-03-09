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Концепцию цифрового здоровья представят в ТюмГУ

Общество, 16:43 09 марта 2020

Открытая лекция доктора биомедицинских наук из Клайпедского университета Литвы Юлии Андреевой состоится в ТюмГУ 14 марта. Профессор представит студентам и преподавателям вуза свою концепцию цифрового здоровья, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В своем выступлении Юлия Андреева будет сочетать вопросы здоровья человека в современном цифровом мире, вопросы образования, сохранения длительной интеллектуальной трудоспособности, реабилитации после некоторых изменений, возникающих от перегрузок физического, психологического, интеллектуального типов и многое другое.

"В область научных интересов доктора Андреевой входят изометрическая нагрузка, неврология, рассеянный склероз, усталость, качество жизни, электростимуляция мышц. С практической точки зрения она занимается реабилитацией людей в широком смысле этого слова", – рассказал профессор ТюмГУ Владимир Кутрунов.

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# ТюмГУ

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