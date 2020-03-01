11 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 5 этаж, малый зал) начнется заседание круглого стола "О состоянии и перспективах развития пчеловодства в Тюменской области".

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, фойе большого зала) начнется открытие выставки "Сибиряки дорогами побед".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 14 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется информационная встреча по вопросам подачи заявок на участие в проекте "Инициативное бюджетирование".

В Тюмени в региональном центре "Семья" начнется работа стажировочной площадки "Предоставление комплекса социальных услуг детям, находящимся в конфликте с законом".

Этот день в истории:

105 - Цай Лунь получает бумагу из волокон бамбука в Китае.

1564 год - выход первой точно датированной русской печатной книги - "Апостола" Ивана Фёдорова - в Москве (1 марта по старому стилю).

1903 - российский император Николай II подписал "Манифест о неприкосновенности общинного землевладения".

1931 - в СССР введен физкультурный комплекс ГТО (Готов к труду и обороне).

1963 - установлены дипломатические отношения между СССР и Государством Кувейт.

1970 - Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.

2011 - у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9.0, повлекшее за собой разрушительное цунами.