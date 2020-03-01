12 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской облдуме (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание областной думы.

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется ярмарка вакансий предприятий транспортной сферы.

В Тюмени в 12 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, каб. 804) начнется встреча главы города Руслана Кухарука с участниками проекта "Молодежная администрация Тюмени".

В Тюмени в 14 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется награждение победителей городского мероприятия "Педагог года".

Этот день в истории:

1708 - в Москве вышла первая русская книга, напечатанная гражданским шрифтом - "Геометрия славенски землемерие" - первый в России печатный учебник по геометрии.

1714 - Петром I был издан указ об открытии цифирных школ для обучения "малых ребяток из разных чинов".

1770 - основано петербургское Английское собрание.

1889 - Элмон Строуджер из США запатентовал автоматическую телефонную станцию.

1896 - в Петербурге в помещениях университета с помощью изобретtнного А. С. Поповым прибора была передана первая в мире радиограмма.

1911 - доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича.

1913 - столицей Австралии стал город Канберра.

1918 - решением Советского правительства Москве возвращён статус столицы России.

1922 - Грузия, Армения и Азербайджан образовали ЗСФСР — федеративную республику, вошедшую в состав СССР.

1940 - закончилась советско-финская война. СССР и Финляндия заключили мир, по которому первому переданы Выборг и Западная Карелия.

1944 - на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной Армии принимается самоходная артиллерийская установка ИСУ-122.

1951 - в СССР принят закон "О защите мира".

1974 - станция "Марс-6" села на Марсе, впервые передав на Землю данные об атмосфере и почве этой планеты.

1999 - в блок НАТО вступили Чехия, Польша и Венгрия.