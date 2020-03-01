Выставку "Александр Траугот. Чудо-книжка "Конек-горбунок" презентуют в тюменском арт-салоне

| Фото: "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте

Презентация выставки "Александр Траугот. Чудо-книжка "Конек-горбунок", посвященная 205-летию со дня рождения сибирского поэта-сказочника Петра Ершова, начнется в арт-салоне "На Никольской" в Центральной городской библиотеке 13 марта в 17 часов, сообщают организаторы.

На выставке представят книжные иллюстрации, графику, авторские книги и фотографии, вдохновленные сказкой.

Александр Траугот – выдающийся петербургский художник, признанный классик книжной иллюстрации. Все свое творчество он посвятил разгадке тайн этого искусства. Им проиллюстрировано более 200 книг, в том числе сказки Пушкина, Перро, Гофмана, братьев Гримм, Андерсена и других писателей. В 2019 году, в юбилей сказки П. П. Ершова "Конек-горбунок", была издана книга с 250 иллюстрациями Траугота.

Посетители смогут ознакомиться с графическим циклом из 40 оригинальных рисунков из мастерской художника. Все они исполнены автором в сложнейшей технике перового рисунка с подсветкой акварелью, гуашью, пастелью. Каждая иллюстрация поможет по-новому увидеть и саму сказку, и ее героев, и автора сказки.

Экспозицию дополнит коллекция книг, переданных Трауготом в дар Централизованной библиотечной системе города Тюмени, а также фотографии, которые позволят заглянуть в мир мастерской художника.

На презентацию приглашают любителей литературы и живописи. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.