  • 12 марта 202012.03.2020четверг
  • USD71,4720
    EUR81,0207
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер южный

Выставку "Александр Траугот. Чудо-книжка "Конек-горбунок" презентуют в тюменском арт-салоне

Общество, 13:52 12 марта 2020

"Тюмень – наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте

Презентация выставки "Александр Траугот. Чудо-книжка "Конек-горбунок", посвященная 205-летию со дня рождения сибирского поэта-сказочника Петра Ершова, начнется в арт-салоне "На Никольской" в Центральной городской библиотеке 13 марта в 17 часов, сообщают организаторы.

На выставке представят книжные иллюстрации, графику, авторские книги и фотографии, вдохновленные сказкой.

Александр Траугот – выдающийся петербургский художник, признанный классик книжной иллюстрации. Все свое творчество он посвятил разгадке тайн этого искусства. Им проиллюстрировано более 200 книг, в том числе сказки Пушкина, Перро, Гофмана, братьев Гримм, Андерсена и других писателей. В 2019 году, в юбилей сказки П. П. Ершова "Конек-горбунок", была издана книга с 250 иллюстрациями Траугота.

Посетители смогут ознакомиться с графическим циклом из 40 оригинальных рисунков из мастерской художника. Все они исполнены автором в сложнейшей технике перового рисунка с подсветкой акварелью, гуашью, пастелью. Каждая иллюстрация поможет по-новому увидеть и саму сказку, и ее героев, и автора сказки.

Экспозицию дополнит коллекция книг, переданных Трауготом в дар Централизованной библиотечной системе города Тюмени, а также фотографии, которые позволят заглянуть в мир мастерской художника.

На презентацию приглашают любителей литературы и живописи. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , искусство , презентация , художники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 12.03.2020Лыжный переход имени Хабибуллы Якина стартовал в селе Чикча
14:25 12.03.2020Тюменцев учат спасать подавившегося человека
14:03 12.03.2020Ведущие специалисты России и Литвы обсудят вопросы нейрореабилитации в Тюмени
13:52 12.03.2020Выставку "Александр Траугот. Чудо-книжка "Конек-горбунок" презентуют в тюменском арт-салоне