13 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ЦРТДиЮ "Грант" (ул. Профсоюзная, 52) начнется очный этап городского конкурса лидеров молодежных и общественных объединений "Лидер XXI века".

В Тюмени в 10 часов в лицее № 81 (пр. Юганский, 6) в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города начнутся зимние старты.

В Тюмени в 12 часов в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области (ул. Рижская, 45а, конференц-зал) начнется пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню защиты прав потребителей.

В Тюмени в 12 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, 3 этаж) начнется встреча заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева с участниками Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в клинике "Нефтяник" (ул. Юрия Семовских, 8/1, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-подход участников семинара Международной школы, посвященный вопросам современной нейрореабилитации.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в ДЮЦ "Авангард" (ул. Текстильная, 21) начнется открытое занятие по модулю "Театр" программы "Твори, выдумывай, пробуй".

В Тюмени 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется торжественная церемония награждения и праздничный концерт, посвященный Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.

В Тюмени в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) пройдет бесплатный практикум "Девичник 2.0".

Этот день в истории:

1781 — английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы — Уран.

1869 — химик Дмитрий Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы.

1917 - в Петрограде вышел первый номер газеты "Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов".

1920 - Мурманск освобожден Красной Армией от белогвардейцев и американо-английских интервентов.

1921 - Монголия объявила независимость от Китая.

1925 - штат Теннесси запретил преподавание эволюции.

1930 - американский астроном Клайд Томбо объявил об открытии им 18 февраля девятой планеты Солнечной системы.

1938 - русский язык введен как обязательный предмет для изучения во всех школах СССР.

1954 - создан Комитет государственной безопасности СССР.

1974 - в Париже открыт аэропорт имени Шарля де Голля.

1979 - вступает в действие Европейская валютная система.

2004 - состоялись первые соревнования роботов DARPA Grand Challenge.