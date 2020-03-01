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Лучших спасателей в ликвидации последствий ДТП выявили в Тюмени

Общество, 13:18 13 марта 2020

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Восемь команд приняли участие в соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте в Тюмени, сообщает МЧС России по Тюменской области.

По легенде состязаний, в автомобиле, попавшем в ДТП, оказались заблокированы пострадавшие. Для успешного выполнения задания спасатели фиксировали автомобиль, вскрывали капот и отключали аккумулятор, проникали внутрь авто через разбитое заднее окно и прикрывали пострадавших специальным одеялом от осколков.

При помощи аварийно-спасательного инструмента вскрывали двери и срезали крышу автомобиля, аккуратно извлекали статистов и оказывали им первую медицинскую помощь. По итогам соревнований победу одержала команда Специализированной пожарно-спасательной части, второе место заняла команда 40 ПСЧ, бронза у сборной 13 ПСЧ.

Лучшие команды подразделений МЧС городов и районов Тюменской области встретятся в Заводоуковске 20 марта, чтобы определить сильнейшего в этом виде соревнований.

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# ДТП , спасатели

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