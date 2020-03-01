14 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр.1) начнется Форум карьерных траекторий.

В Тюмени в Центре молодежных инициатив ТИУ (ул. Мельникайте, 72/1, 2 этаж) пройдет Межрегиональный фестиваль по интеллектуальным играм "Покорение Сибири" среди школьных и студенческих команд.

Этот день в истории:

1879 - родился немецкий физик-теоретик, создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн.

1881 - на русский престол взошел император Александр III.

1918 - Всероссийский съезд советов ратифицировал Брестский мирный договор с Германией и ее союзниками.

1919 - колчаковские войска взяли Уфу.

1920 - родился легендарный футбольный вратарь московского "Динамо" Алексей Хомич.

1930 - ЦК ВКП (б) принял постановление "О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении".

1938 - расстреляны Николай Бухарин и Алексей Рыков, крупнейшие деятели партии большевиков и Советского государства.

1953 – Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС.

1958 - американская ассоциация компаний звукозаписи учредила премию "Грэмми" за высшие достижения в музыке.

1983 - премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер выступила за ужесточение наказаний для футбольных хулиганов.

2000 – американский писатель Стивен Кинг стал первым в мире писателем, опубликовавшим свое произведение в Интернете (за день его прочли 2 млн человек).