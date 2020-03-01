15 марта - события дня
В Тюмени в Центре молодежных инициатив ТИУ (ул. Мельникайте, 72/1, 2 этаж) пройдет Межрегиональный фестиваль по интеллектуальным играм "Покорение Сибири" среди школьных и студенческих команд.
В Тюмени в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) пройдет четвертый этап Детской Лиги дзюдо.
Этот день в истории:
1800 - В Санкт-Петербурге закончилось строительство Михайловского замка.
1822 - царь Александр I утвердил предложение Государственного Совета об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение.
1848 - крепостным крестьянам разрешено с согласия помещика приобретать в собственность недвижимость.
1867 - Австрийская империя переименована в Австро-Венгерскую империю.
1917 – Николай II подписал акт о своем отречении от престола в пользу брата Михаила Александровича.
1924 - родился Юрий Бондарев, советский писатель-баталист.
1930 - родился физик Жорес Алферов, один из российских лауреатов Нобелевской премии (2000 год).
1937 — в Чикаго открыт первый банк донорской крови.
1939 - фашистская Германия начала оккупацию Чехословакии.
1943 - гитлеровские войска нанесли контрудар по частям Красной Армии и вновь заняли отбитый у них Харьков.
1990 – Михаил Горбачев избран президентом СССР.
2004 - Евросоюз одобрил выводы комиссии о нарушении корпорацией Microsoft антимонопольного законодательства.