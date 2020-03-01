16 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в Доме приемов губернатора (ул. 25 лет Октября, 13) состоится вручение юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В Тюмени в Тюменском президентском кадетском училище пройдет первенство Вооруженных Сил РФ по хоккею с шайбой среди общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ.

Этот день в истории:

1521 - португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.

1801 - потерпел крушение британский линейный корабль "Invincible".

1831 - в Париже выходит роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

1921 - закрытие X съезда РКП(б), начало перехода к НЭПу.

1926 - американский конструктор Роберт Годдард провел успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.

1927 - оптико-механический трест впервые в СССР приступил к массовому производству линз для очков.

1962 - посреди Тихого океана исчез американский самолет Lockheed Super Constellation со 107 людьми на борту.

1963 - извержение вулкана на Бали, не менее 1 тыс. 700 погибших.

2014 - состоялся общекрымский референдум, по итогам которого Крым вошел в состав России.