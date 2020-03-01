О брошенных автомобилях жители Тюмени могут сообщать на городской портал

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

О брошенных автомобилях во дворах домов жители Тюмени могут сообщать на портал "Тюмень – наш дом", в раздел: "Брошенные и разукомплектованные автомобили".

Помимо описания проблемы и указания адреса, желательно приложить фото. После регистрации сообщения, сотрудники портала направляют информацию ответственным лицам, они разыскивают собственников брошенных автомобилей и предлагают им добровольно и за свой счет эвакуировать машину. Если владелец игнорирует сообщения, то транспорт эвакуируют принудительно и отправляют на хранение на специализированную стоянку. Все затраты обязан будет возместить владелец.

Напомним, правила благоустройства Тюмени запрещают оставлять брошенные автомобили на спортивных и детских площадках, во дворах, парках, скверах и вдоль дорог. Понять, что автомобиль брошен, можно по следующим признакам: если у него нет одного или нескольких конструктивных элементов – капота, крыши, дверей, колес, стекол; если автомобиль завален снегом, мусором, ветками; доступ в транспортное средство свободен, у него отсутствуют номерные знаки или повреждены шины, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".