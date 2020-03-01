Конкурс "Земля талантов" пройдет в Тюменской области

| Фото: "Земля талантов" во ВКонтакте | Фото: "Земля талантов" во ВКонтакте

Региональный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Земля талантов" пройдет в Тюменской области во второй раз. В УФО отборочный тур состоится и в Свердловской области, поэтому заявки на участие подают юные артисты из Югры, Ямала и Челябинской области.

Конкурсные слушания пройдут в Тюмени и Тобольске. В областном центре отборочный тур состоится 18 апреля, заявки принимают до 13 апреля. Для тоболяков – 11 и 6 апреля. Финал регионального тура проведут 4 мая в Тюмени, сообщает "Тюменская область сегодня".

Заявиться на конкурс могут дети и подростки от семи до 17 лет. Их разделят на три возрастные группы. От конкурсантов принимаются номера художественной самодеятельности в четырех номинациях: вокал, хореография, поэзия и оригинальный жанр. Длительность одного выступления не должна превышать четырех минут. Тема конкурса этого года – "Дети Победы".

Участие бесплатное. Оставить заявку может творческий руководитель либо родитель на официальном сайте конкурса. Там же можно ознакомиться с положением конкурса и более подробными требованиями к номерам.

Победители регионального этапа отправятся на всероссийский этап в Москву. Организатор возьмет на себя оплату трансфера, питания и проживания участников. В 2019 году поездку в столицу получили два тюменских коллектива. В течение пяти дней ребята участвовали в различных мастер-классах, изучали достопримечательности города. Домой вернулись со званиями лауреата первой степени в номинации "Хореография" и лауреата второй степени в номинации "Вокал".