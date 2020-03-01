Тюменских фермеров поддерживает "Агростартап"

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

22 фермера Тюменской области получили гранты "Агростартапа" в 2019 году. Сумма поддержки составила 68 млн рублей.

Расположены крестьянские хозяйства-получатели гранта в 14 муниципалитетах области. Фермеры создали 41 постоянное рабочее место и приступили к освоению средств.

Например, крестьянское фермерское хозяйство Натальи Ишковой из Тюменского района уже реализовало часть бизнес-плана на средства гранта "Агростартап". Предпринимательница из Винзилинского муниципального образования получила три миллиона на создание и развитие своего хозяйства. Она приобрела трактор и сенокосилку, а в июле ее КФХ пополнит десяток нетелей в компанию уже имеющимся в хозяйстве бычкам, уткам, индоуткам, перепелкам, цесаркам и курицам. Эти животные заселят новую ферму площадью 360 кв. метров.

В 2020 году реализация национального проекта будет продолжена, в том числе по проведению конкурсных отборов на получение грантов "Агростартап". При этом желающих принять участие ожидает нововведение - максимальная сумма гранта, на которую может претендовать участник программы, увеличена с 3 до 5 млн рублей, а если фермер решил вступить в кооператив — до 6 млн рублей (в 2019 году — 4 млн рублей).

"Программа "Агростартап" - эффективный инструмент развития малого бизнеса в агропромышленном комплексе. Участие в ней - хорошая возможность для начинающих сельских фермеров реализовать планы по созданию и развитию своего хозяйства. Уже есть первые положительные результаты. Работу в этом направлении правительство региона будет продолжать", - подчеркнул Александр Моор.