Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

| Фото: Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

Временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса введет Россия с 16 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что сохраняются регулярные рейсы в столицы стран ЕС, Женеву и Осло, а также чартеры для возвращения россиян на родину и вывоза граждан других государств в их страны.

Эти рейсы будут летать через терминал F Шереметьево.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что Европа стала центром пандемии нового коронавируса.

По его словам, из этой части света ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае.

По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тыс. случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей превысило пять тыс.

В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия. По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксировали более 17,6 тыс. случаев заражения Covid-19, выздоровели 1 тыс. 439 человек, число жертв достигло 1 тыс. 266.