Участникам проекта "Здоровое поколение 4+" не страшны простуды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

172 детсадовца Тюменского района являются участниками проекта "Здоровое поколение 4+", из них 115 посещают группы закаливания. По мнению экспертов, дошколятам простуды не страшны, никто из ребят не болел в период, когда образовательные учреждения были закрыты на карантин.

В проекте "Здоровое поколение 4+", который был запущен в 2018 году, участвуют Винзилинский детский сад "Малышок", Богандинская средняя школа № 1 и Детско-юношеская спортивная школа №2, сообщает "Мегатюмень".

О результатах реализации проекта "Здоровое поколение 4+" за прошедшие полтора года рассказала начальник управления образования Администрации Тюменского района Ольга Буторина: "На данном этапе удалось добиться улучшения общего самочувствия участников групп закаливания, снижения уровня стрессового состояния и тревоги, снижения уровня заболеваемости, повышения работоспособности. Важно подчеркнуть, что среди участников проекта никто не заболел простудными заболеваниями в январе-феврале 2020 года, когда из-за роста ОРВИ школы района были закрыты на карантин".