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Школа социального предпринимательства набирает учеников в Ярково

Общество, 16:32 14 марта 2020

администрация Ярковского района | Фото: администрация Ярковского района

Школа социального предпринимательства открывается в Ярковском районе. Новый образовательный проект организован в рамках Года сельского предпринимательства.

Школа социального предпринимательства состоит из пяти занятий, по итогам которых участники представят к защите свои бизнес-проекты, сообщает "Тюменская область сегодня".

Слушатели семинаров научатся составлению бизнес-плана, определению целевых установок задуманного, познакомятся с основами бухгалтерии, а также с юридическими особенностями осуществления социально-предпринимательских проектов. Мероприятия пройдут бесплатно. К участию приглашаются физические лица, планирующие предпринимательскую деятельность в социальной сфере, представители НКО, а также владельцы малого и среднего бизнеса, которые хотят привнести в него что-то новое.

Занятия проведут в районной библиотеке по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 96. Оставить заявку на обучение можно по телефонам: (34531) 2-68-40, 8 922 269-08-30; по электронной почте yarkzone@iato.ru.

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