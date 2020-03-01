От тюменских художников ждут работы на конкурс "Мой взгляд"

| Фото: Информационно-библиотечный центр для молодежи | Фото: Информационно-библиотечный центр для молодежи

Конкурс "Мой взгляд" для художников организовал исторический парк "Россия — моя история". Участникам необходимо изобразить город и его особенности.

"Город развивается, меняется его облик, исторический и культурный ландшафт. Мы ждем эскизы на тему архитектуры города и жителей, которые его создают. Среди участников могут быть не только профессионалы, но и те, кто любит творить. Начинающим художникам довольно сложно заявить о себе — наш конкурс призван в этом помочь", — рассказала редакции Moi-portal.ru куратор проекта Марина Стародубцева.

Конкурс состоит из пяти этапов:

1 марта — 20 апреля — подача заявок, представление эскиза на тему "Исторический облик Тюмени".

21 — 26 апреля — эксперты решат, какие работы могут быть реализованы в Музейную ночь.

27 апреля — 15 мая — организаторы будут закупать необходимые материалы для работ художников.

В ночь с 16 на 17 мая участники осуществят идеи, которые ранее были изложены в эскизах.

С 18 мая по 30 июня продлится выставка картин в историческом парке "Россия — моя история".

Принять участие могут люди в возрасте 18-35 лет, проживающие в Тюмени. Предоставить эскиз необходимо до 20 апреля по почте metodisty.myhistorypark@mail.ru с темой конкурс "Мой взгляд" в формате JPEG или PNG. Также можно принести по адресу ул. Орджоникидзе, 47.

Работа должна отражать облик Тюмени и иметь возможность быть воплощенной за один день. По словам создателей, финал конкурса состоится в музейную ночь, где посетители исторического парка смогут увидеть то, как создаются картины.

На конкурс не допускаются: утрированные и безвкусные эскизы; работы, содержащие религиозную или запрещенную в РФ символику; работы, изображающие сцены насилия.

Организаторы отмечают, что приветствуют работы в традиционных направлениях, а также в виде инсталляции, перформанса, саунд-арта и видео-арта. Размер предполагаемой работы не должен превышать 2440x1220 мм. Награждение художников состоится 16 мая в 15 часов в парке "Россия — моя история".