Тюменская область находится на втором месте в УФО по обороту розничной торговли

| Фото: Александра Нестерова | Фото: Александра Нестерова

Тюменская область занимает второе место в УФО по обороту розничной торговли на душу населения и шестое место в РФ. Об итогах 2019 года в этом направлении сообщил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров.

"По итогам 2019 года оборот розничной торговли составил 402,1 миллиарда рублей. Это на пять процентов выше, чем в 2018 году, - сказал Александр Сидоров. - Темпы роста розничной торговли в 2018-2019 годах превысили динамику аналогичных показателей в целом в РФ. В 2018 году мы занимали седьмое место по стране по обороту на душу населения, третье место в УФО".

Чуть менее половины от оборота розничной торговли приходится на продовольственные товары - 47 %. Это соответствует структуре оборота по РФ- 47,9%. 33,5 % составляет оборот торговых сетей — местных и федеральных. Практически идентичный в УФО и РФ.

Для расширения сбыта продукции местных товаропроизводителей проводятся внутренние и выездные ярмарки. В регионе действует шесть рынков. В апреле должен открыться новый рынок современного формата "Алебашевский базар". Из почти 300 торговых мест 180 будет отдано для реализации сельхозпродукции, сообщает "Вслух.ру".