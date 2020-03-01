Муниципалитеты Тюменского района получат средства на благоустройство

| Фото: Тюменский район во ВКонтакте | Фото: Тюменский район во ВКонтакте

Восемь муниципалитетов получат субсидии в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса на 2013-2025 годы" для реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

В Горьковке появится зона отдыха, в д. Паренкина Мальковского муниципального образования, д. Посохова Московского района и с. Успенка – детские игровые площадки.

Онохино и Червишево модернизируют уличное освещение. В д. Зубарева Переваловского муниципалитета участок по ул. Центральной будет благоустроен комплексно: и детская площадка, и спортивная, и небольшая зона отдыха с памятником. В п. Боровский откроется площадка для занятий адаптивной физической культурой, обустроят тротуары, аллеи, пешеходные дорожки.

Руководство муниципальных образований готовит документацию для проведения конкурса на выполнения работ. Контракт необходимо заключить до 15 мая 2020 года, все работы выполнить до 30 сентября.

Особенность программы комплексного развития сельских территорий заключается в софинансировании важного для территории проекта: не более 70 % общего объема – субсидия областного бюджета, не менее 30 % – вклад местного бюджета сельского поселения. Обязательно – участие в его реализации граждан или юридических лиц. Причем вклад может быть не только финансовым, при отборе проектов рассматривается трудовое участие, предоставление помещений и технических средств.

В течение марта управление АПК администрации Тюменского района проведет рабочую встречу с главами муниципалитетов для отбора проектов благоустройства уже на 2021 год.