Названы районы Тюмени с дешевыми квартирами

| Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте

Поселок Московский, Лесобаза, Мыс - районы с дешевыми квартирами. Цену на недвижимость в том или ином районе регулирует покупательский спрос.

На него влияет уровень развития инфраструктуры, перспективы района, достаточное количество социальных объектов, удобная транспортная развязка и даже просто сложившийся имидж того или иного района.

"Традиционно, найти наиболее бюджетный вариант жилья - это начать поиск с окраин. Неплохие варианты есть в поселке Московском и Московском дворике, в новой застройке Лесобазы и на Мысу, а также в районе Антипино и Плеханово. Средняя стоимость квадратного метра в этих локациях стартует от 46 тысяч рублей, - рассказывает руководитель пресс-службы федеральной компании в сфере недвижимости Иван Камельских. - Невысокая средняя стоимость квадратного метра сейчас и в районе МЖК - около 60,5 тысяч и при этом старых домов не так уж и много. Чуть дешевле "квадрат" в 1, 2 и 3 микрорайонах, здесь можно подобрать варианты стоимостью до 60 тысяч рублей и с неплохим ремонтом, вот только с новыми домами в этом районе явно дефицит. В таком же ценовом диапазоне квартиры по Московскому тракту".

По словам Ивана Камельских, в качестве альтернативы можно рассмотреть варианты квартир в микрорайоне Тюменский-2, где средняя цена квадратного метра составляет 62,13 тысяч рублей, и присмотреться к популярному району Тюменской слободы, где средний ценник за "квадрат" - 64,5 тысячи рублей, но при этом старый жилой фонд отсутствует, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".