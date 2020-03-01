Александр Моор доложил полпреду президента о реализации нацпроекта "Экология"

admtyumen.ru admtyumen.ru

Пять проектов реализуются в Тюменской области в рамках нацпроекта "Экология". Об этом рассказал губернатор Александр Моор, выступая на первом заседании Совета по экологической политике при полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, которое состоялось в Челябинске.

"Один из региональных проектов - "Чистая вода". Его цель - повышение качества питьевой воды для людей. В рамках проекта в 2020 году планируется возведение 33 блочных станций подготовки питьевой воды заводского изготовления, в том числе 30 – подающих очищенную воду непосредственно в водопроводную сеть и 3 – предназначенных для подачи воды в тару потребителей в населенных пунктах, где отсутствуют системы централизованного водоснабжения", - сообщил глава региона.

Кроме того, предусмотрены средства на разработку проектной документации на увеличение производительности очистных сооружений водоснабжения в шести муниципалитетах: Абатском, Вагайском, Омутинском, Сладковском, Упоровском районах и в Ялуторовске.

Губернатор назвал ряд мероприятий, реализация которых идет, в том числе, с использованием внебюджетных средств. Это введение в эксплуатацию Соколовского и Сумкинского водозаборов с водопроводными очистными сооружениями, а также выполнение работ по реконструкции и оптимизации водопроводной сети областной столицы, реконструкция Метелевских и Велижанских водопроводных очистных сооружений.

Еще один проект, по мнению Александра Моора, реализуется в Тюменской области достаточно эффективно. По итогам 2019 года по региональному проекту "Сохранение лесов" уровень законтрактованности средств составил 100%. На 101% выполнены мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению на площади более семи тысяч гектаров.

"Активно регион решает и проблему свалок. Ежегодно, начиная с 2012 года, из областного бюджета выделяются средства на ликвидацию свалок отходов и успешно функционирует механизм софинансирования таких расходов в форме субсидий органам местного самоуправления. В поддержку реализации нацпроекта "Экология" только в прошлом году в регионе ликвидировано 360 свалок", - сказал Александр Моор.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов отметил, что все соглашения о взаимодействии, заключенные в рамках национального проекта "Экология" в 2019 году между федеральными министерствами, ведомствами, предприятиями и регионами, последовательно исполняются и такую работу необходимо продолжить и дальше.

"Экологические проблемы стали настоящими вызовами для нашей страны, влияющими на качество жизни и здоровье людей. Нацпроект "Экология" масштабный и охватывает все направления экологической политики. Он особенно актуален для индустриальных регионов Уральского федерального округа, где концентрация промышленности в четыре раза выше, чем в среднем по России", - подчеркнул полпред.

Николай Цуканов озвучил несколько важных направлений проекта, в том числе расширение системы мониторинга качества воздуха, экобезопасность, сокращение выбросов предприятий в атмосферу и другие.

В заседании Совета приняли участие губернаторы регионов УФО, представители Минприроды России, Минпромторга и других федеральных ведомств.