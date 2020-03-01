Два новых случая коронавируса выявили в России

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Специалисты выявили коронавирус у двух жителей Кемерово, госпитализированных накануне, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу облправительства Кузбасса.

Оба пациента находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, его диагноз уточняется.

По состоянию на 13 марта 2020 года коронавирусная инфекция подтверждена у 45 человек. С учетом двух пациентов в Кемерове эта цифра достигла 47 заболевших.