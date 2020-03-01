Два новых случая коронавируса выявили в России
| Фото: администрация Тюменского района
Специалисты выявили коронавирус у двух жителей Кемерово, госпитализированных накануне, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу облправительства Кузбасса.
Оба пациента находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, его диагноз уточняется.
По состоянию на 13 марта 2020 года коронавирусная инфекция подтверждена у 45 человек. С учетом двух пациентов в Кемерове эта цифра достигла 47 заболевших.