Директор тюменского центра соцзащиты побывала в Совете Федерации

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с тружениками социальной сферы села. Тюменскую область на встрече представляла директор Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Наталья Нестерова, сообщает региональный департамент социального развития.

Валентина Матвиенко напомнила, что в послании Федеральному Собранию президент России поставил задачу серьезного обновления в сфере социальной политики. Результатом этой работы должен стать рост благосостояния граждан, преодоление бедности, создание комфортных условий для рождения и воспитания детей.

Рассказывая участникам встречи о своей работе, Наталья Нестерова отметила, что Тюменская область – это в основном сельские территории. Одним из самых плотно заселенных районов области является Тюменский район. Комплексный центр Тюменского района работает со всеми категориями граждан - несовершеннолетние, семьи с детьми, пожилые граждане с ограниченными возможностями здоровья – помогая им справиться с жизненными трудностями. Ежегодно услугами специалистов центра пользуются более 80 тыс. жителей района.

По мнению руководителя центра, именно благодаря широкому развитию различных форм работы с людьми, в регионе удовлетворяется потребность в социальных услугах всех граждан, в том числе и живущих в отдаленных сельских территориях.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации за образцовое выполнение должностных обязанностей и безупречную работу Н. С. Нестеровой объявлена благодарность.