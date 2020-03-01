В Тюменской области на соискателя приходится три вакансии

| Фото: Центр занятости Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости Тюмени и Тюменского района

5 тыс. 722 человека обратились в службу занятости за содействием в поиске работы по данным на 1 марта 2020 г. В 2019 году за первые два месяца обратившихся было 5 тыс. 972 человека.

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,69 %. Таковы данные департамента труда и занятости населения Тюменской области, с которыми ознакомился "Вслух.ру".

В качестве соискателей находятся на учете 6 тыс. 483 человека (год назад было 7 тыс. 51 человек). На каждого приходится около трех вакансий.

Всего в областном банке службы занятости населения Тюменской области 17 тыс. 534 вакансии. Самый большой спрос на работников остается в сфере строительства (3 тыс. 939 вакансий). В сферах торговли и ремонте автотранспорта и мотоциклов требуется 1 тыс. 809 специалистов. В направлении "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" - 1 тыс. 466 человек; в "Образовании" — 1 тыс. 352; в "Деятельности административная и сопутствующих дополнительных услугах" - 1 тыс. 264; в обрабатывающих производствах — 1 тыс. 239; в области здравоохранения и социальных услуг — 1 тыс. 168.

Самыми востребованными остаются водители и охранники — 1 тыс. 110 и 698 вакансий со средней зарплатой 29 тыс. 211 и 25 тыс. 340 рублей соответственно. Самую высокую зарплату — 70 тыс. 375 рублей - предлагают монтажникам технологических трубопроводов, требуется 170 работников.