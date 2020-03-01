Тюменским модницам рассказали о трендах весны 2020 года

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Бомберы и джинсы-клеш спокойной расцветки - в тренде весны 2020 года. Об этом рассказала стилист Ксения Морева.

"Традиционно дизайнеры предлагают отказаться от черных и темно-синих цветов в одежде, тренд этой весны – спокойные пастельные оттенки. Однако, если вы хотите стать заметнее, можно подобрать яркий акцент, например, сапоги, сумку, перчатки, шляпку мандаринового цвета, лазурного или фуксия, - говорит стилист. – Но не забывайте, что верхнюю одежду лучше выбирать бежевого, персикового или подобных спокойных оттенков".

Пальто лучше выбирать в виде кимоно, халата или кокона. Эти модели будут актуальны еще несколько сезонов, уверена Ксения Морева. Актуальная в этом сезоне длина – миди. Отлично во все времена смотрятся и тренчи, тем более они подойдут и под брючный костюм, и под кокетливое платье, и даже под любимые джинсы.

Кстати, в моду входят джинсы-клеш или широкие модели с высокой талией. Цвета здесь тоже лучше выбирать спокойные – бежевый, голубой, классический синий, белый или черный. Разводы, стразы, потертости – под запретом.

Под джинсы идеально подойдет еще одна модная новинка – бомбер. Тем более его теперь можно надевать даже с легким женственным платьем. "Если покупаете брюки, тоже старайтесь подбирать широкие модели и обязательно со стрелками. А брюки-клеш визуально вытянут ваши ноги и сделают их бесконечно красивыми", - сказала стилист в интервью "Мегатюмень".