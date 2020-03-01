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Пермский театр "У Моста" приедет с гастролями в Тюмень

Общество, 15:32 15 марта 2020

Пермский театр "У Моста" во ВКонтакте

Пермский театр "У Моста" приедет с гастролями в Тюмень, в театр "Ангажемент". Спектакли пройдут с 22 по 24 мая.

Пермский театр "У Моста" — авторский театр, основанный в 1988 году. Создатель и художественный руководитель — Сергей Федотов. По рейтингу журнала FORBES, театр входит в десятку лучших театров России. Он трижды номинант и лауреат национальной премии "Золотая маска", обладатель 45 Гран-при зарубежных фестивалей, чемпион индийской театральной олимпиады, участник около двухсот международных фестивалей и более 200 гастролей.

В Тюмени “У Моста” представит три спектакля: “Мачеха Саманишвили”, “Женитьба”, “Калека с Инишмана”, сообщает "Вслух.ру".

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