Стартовал конкурс для дошколят Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на участие в областном фестивале-конкурсе детского творчества. Будущих звезд детских садов традиционно ждут на электронной площадке "Детские сады Тюменской области", сообщает региональный департамент образования и науки.

Конкурс посвящен народному творчеству. Это могут быть художественные работы по мотивам народного декоративно-прикладного творчества, исполнение произведений на родном языке, народных музыкальных произведений. Приветствуется обращение к фольклору - устному словесному и музыкальному народному творчеству: сказкам, былинам, песням, драматическим постановкам.

Организаторы считают, что подготовка концертного номера или творческой работы должны стать органичной частью работы по знакомству детей с особенностями народов, живущих на территории Тюменской области.

Особенность конкурса в том, что на первом этапе он проходит на электронной площадке интернет-издания, где свои мнения высказывают зрители – пользователи портала.

Победителей в номинациях определяют профессиональные актеры театра, преподаватели Тюменского института культуры и Тюменского педагогического колледжа. С лучшими номерами дети выступят в большом зале заседаний Тюменской областной думы.

Один участник может представить только одну работу или один концертный номер. При этом все видеозаписи детских номеров и творческие работы должны быть сделаны в 2020 году.

Пакеты документов участников будут принимать до 3 апреля на электронный адрес: dsto@bk.ru Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете по телефону: 8 (3452) 20-57-24 с 10 до 18 часов или по электронному адресу: intel-praym@list.ru.