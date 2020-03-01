Тюменцы планируют провести отпуск на территории России

| Фото: Tvil.ru во ВКонтакте | Фото: Tvil.ru во ВКонтакте

Тюменцы планируют провести майские каникулы и предстоящий отпуск на территории России.

"Я не пользуюсь услугами турфирм при выборе места отдыха, - отметила Елена Гилева. – Я пенсионерка, поэтому заинтересована в бюджетных и в то же время комфортных вариантах. Я научилась пользоваться интернет-сервисами со скидочными купонами. При приобретении туров не в сезон там предлагаются большие скидки. В прошлом году в апреле мне удалось пролечиться в санатории в Крыму. Десять дней по системе "все включено" на двоих с супругом мне обошлись в 23 тысячи рублей. Кроме того, самостоятельно мы посетили многие достопримечательности полуострова. В этом году большая скидка была на лечение в одном из элитных тюменских санаториев. Просто так, в обычное время купить туда путевку мне было бы не по карману. А так – стабильно ездим два-три раза в год".

Недорогим отдыхом на море в летнее время считается Азовская акватория. Жилье в гостевом доме на летний сезон здесь можно снять за 1 тыс. 200 рублей в сутки. Самыми дорогими считаются комфортные август и первая половина сентября. Начинается летний сезон в июне и заканчивается в середине октября.

Любителям активного отдыха из Тюмени можно отправиться на Южный Урал. Путешествие на Горный Алтай или Байкал обойдется дороже. Недельный тур на Байкал и Саяны в 2020 году с проживанием в благоустроенных номерах будут стоить примерно 28 тыс. 800 рублей на человека, сообщает "Тюменская область сегодня".

Как показывает практика, самые дешевые предложения можно найти либо на старте продаж, а он уже открыт, либо на финише, так называемые горящие туры.