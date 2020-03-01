ХК "Рубин" сыграет с "Югрой" в Ханты-Мансийске

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Третий и четвертый матчи с местной "Югрой" проведут в Ханты-Мансийске хоккеисты тюменского "Рубина" 16 и 17 марта. Соревнования пройдут в рамках второго раунда хоккейного "Кубка Владимира Петрова", сообщает пресс-служба команды.

Напомним, "Рубин" в первом матче четвертьфинала кубка одержал победу во встрече на домашнем льду. Тюменцы переиграли "Югру" со счетом 4:1. Вторая встреча также завершилась победой тюменцев - 5:2. Сейчас "Рубин" лидирует в серии до четырех побед (2-0).

В Ханты-Мансийск в составе "Рубина" отправились вратари Егор Назаров, Алексей Артамкин и Павел Гущин, защитники: Константин Фаст, Георгий Бердюков, Станислав Калашников, Александр Родионов, Дмитрий Лютов, Егор Кунгурцев, Евгений Петриков, Александр Федотов и Виталий Зотов.