  • 15 марта 202015.03.2020воскресенье
  • USD73,1882
    EUR81,8610
  • В Тюмени -1..1 С 7 м/с ветер северо-западный

ХК "Рубин" сыграет с "Югрой" в Ханты-Мансийске 

Спорт, 14:00 15 марта 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Третий и четвертый матчи с местной "Югрой" проведут в Ханты-Мансийске хоккеисты тюменского "Рубина" 16 и 17 марта. Соревнования пройдут в рамках второго раунда хоккейного "Кубка Владимира Петрова", сообщает пресс-служба команды.

Напомним, "Рубин" в первом матче четвертьфинала кубка одержал победу во встрече на домашнем льду. Тюменцы переиграли "Югру" со счетом 4:1. Вторая встреча также завершилась победой тюменцев - 5:2. Сейчас "Рубин" лидирует в серии до четырех побед (2-0).

В Ханты-Мансийск в составе "Рубина" отправились вратари Егор Назаров, Алексей Артамкин и Павел Гущин, защитники: Константин Фаст, Георгий Бердюков, Станислав Калашников, Александр Родионов, Дмитрий Лютов, Егор Кунгурцев, Евгений Петриков, Александр Федотов и Виталий Зотов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:00 15.03.2020ХК "Рубин" сыграет с "Югрой" в Ханты-Мансийске 
10:14 14.03.2020Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без зрителей
16:58 13.03.2020Пятнадцать участников собрали конные бега в Омутинском районе
16:14 13.03.2020Тюменцев зовут на бесплатную тренировку по керлингу