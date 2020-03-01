Тобольский "Нефтехимик" дважды одолел курских баскетболистов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две победы одержал тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" в рамках чемпионата российской суперлиги 2. На домашнем паркете тоболяки одолели БК "Русичи" из Курска.

Первая встреча закончилась со счетом 82:78. Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Илья Агинских, набравший 24 очка. Также на его счету 12 подборов. Тарас Клюндиков набрал 24 очка и сделал восемь подборов.

В повторном поединке хозяева одержали уверенную победу со счетом 95:82. В этой встрече Тарас Клюндиков снова набрал 24 очка, став самым результативным игроком в составе "Нефтехимика".

После очередного тура "Нефтехимик" занимает четвертое место в турнирной таблице группы "Г", набрав 37 очков. Следующие поединки тоболяки проведут в Санкт-Петербурге.

21 и 22 марта они сыграют с "Зенитом-2".

Евгений Новоселов