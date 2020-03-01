Жителям региона сообщили об ухудшении погоды

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

О неблагоприятных погодных условиях предупреждает жителей Тюменской области региональное управление МЧС России.

По данным ведомства, в ночь на 17 марта на юге области ожидается небольшой, местами умеренный снег, гололед, в отдельных районах туман. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров секунду. Столбики термометров опустятся до восьми градусов, при прояснении до минус 15.

Днем 17 марта ожидается снег, гололед, ветер западный, северо-западный со скоростью 8-13, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду.