  • 16 марта 202016.03.2020понедельник
  • USD73,1882
    EUR81,8610
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жителям региона сообщили об ухудшении погоды

Общество, 20:31 16 марта 2020

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

О неблагоприятных погодных условиях предупреждает жителей Тюменской области региональное управление МЧС России.

По данным ведомства, в ночь на 17 марта на юге области ожидается небольшой, местами умеренный снег, гололед, в отдельных районах туман. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров секунду. Столбики термометров опустятся до восьми градусов, при прояснении до минус 15.

Днем 17 марта ожидается снег, гололед, ветер западный, северо-западный со скоростью 8-13, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:31 16.03.2020Жителям региона сообщили об ухудшении погоды
19:48 16.03.2020Тюменский медуниверситет перешел на дистанционное обучение
19:32 16.03.2020ГидыTMN 55+ приглашают на спортивную экскурсию
19:28 16.03.2020Официальный сайт по борьбе с коронавирусом заработал в России