18 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов по адресу ул. Советская, 61 (2 этаж, зал заседаний) начнется семинар "Меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области".

В Тюмени на Цветном бульваре пройдет акция "Профилактический маршрут", на которой специалисты проинформируют жителей о последствиях и опасностях употребления психоактивных веществ.

Этот день в истории:

1662 - в Париже появился первый общественный транспорт - восьмиместная карета, названная "омнибус", что означало - "для всех".

1813 - в США патентуется аппарат для производства угольного газа.

1891 - вступила в строй телефонная связь Лондон - Париж.

1892 - учрежден приз для лучшей хоккейной команды - Кубок Стэнли.

1898 - немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания.

1899 - американский астроном Пикеринг открыл Фебу, спутник Сатурна.

1902 - в Милане впервые записывается на фонограф итальянский тенор Энрико Карузо.

1907 - торжественное открытие II Государственной думы.

1924 - установлены дипломатические отношения между СССР и Швецией.

1931 - в США компания Schick начала производство первых электрических бритв.

1932 - в Австралии открылся самый широкий в то время мост в мире - Харбор-Бридж.

1952 - в Филадельфии впервые вставляются искусственные оптические линзы.

1965 - советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.

1969 - СССР и США призвали отказаться от ядерных испытаний в океане.

1988 - в ЮАР изготовлена самая большая буханка хлеба в мире (вес 1,43 тонны).

1991 - в России принимается закон "О милиции".

2004 - рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.