18 марта - события дня
В Тюмени в 14 часов по адресу ул. Советская, 61 (2 этаж, зал заседаний) начнется семинар "Меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области".
В Тюмени на Цветном бульваре пройдет акция "Профилактический маршрут", на которой специалисты проинформируют жителей о последствиях и опасностях употребления психоактивных веществ.
Этот день в истории:
1662 - в Париже появился первый общественный транспорт - восьмиместная карета, названная "омнибус", что означало - "для всех".
1813 - в США патентуется аппарат для производства угольного газа.
1891 - вступила в строй телефонная связь Лондон - Париж.
1892 - учрежден приз для лучшей хоккейной команды - Кубок Стэнли.
1898 - немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания.
1899 - американский астроном Пикеринг открыл Фебу, спутник Сатурна.
1902 - в Милане впервые записывается на фонограф итальянский тенор Энрико Карузо.
1907 - торжественное открытие II Государственной думы.
1924 - установлены дипломатические отношения между СССР и Швецией.
1931 - в США компания Schick начала производство первых электрических бритв.
1932 - в Австралии открылся самый широкий в то время мост в мире - Харбор-Бридж.
1952 - в Филадельфии впервые вставляются искусственные оптические линзы.
1965 - советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.
1969 - СССР и США призвали отказаться от ядерных испытаний в океане.
1988 - в ЮАР изготовлена самая большая буханка хлеба в мире (вес 1,43 тонны).
1991 - в России принимается закон "О милиции".
2004 - рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.