19 марта - события дня
В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Мельничная, 17 начнется пресс-тур "Деятельность Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых".
В Тюмени пройдет профилактическое мероприятие "Автобус", которое организуют специалисты областной Госавтоинспекции.
Этот день в истории:
1279 - в битве на Жемчужной реке монголы сокрушили империю Сун.
1474 - в Венеции принимается закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права.
1697 - началось "Великое посольство" Петра I — первый в истории визит русского царя в Европу.
1823 - упразднение Первой Мексиканской империи.
1859 - в Париже прошла премьера оперы Шарля Гуно "Фауст".
1899 - открывается первая в России и Петербурге станция "скорой помощи".
1922 - в Москве на улице Шаболовка завершено строительство самой высокой в стране 160-метровой Шуховской башни.
1953 - впервые по телевидению была показана церемония вручения премии "Оскар".
1964 - руководство фирмы IBM приняло решение о разработке и запуске в производство семейства ЭВМ System/360.
1989 - первый прототип единственного в мире серийного летательного аппарата с поворотными роторами — многоцелевого V-22 "Оспрей" впервые поднялся в воздух и впервые перешел от вертикального полета к горизонтальному.
2008 - запуск в МГУ им. Ломоносова самого мощного в России суперкомпьютера "СКИФ МГУ".
2011 — начало интервенции стран НАТО в Ливии.