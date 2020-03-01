19 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Мельничная, 17 начнется пресс-тур "Деятельность Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых".

В Тюмени пройдет профилактическое мероприятие "Автобус", которое организуют специалисты областной Госавтоинспекции.

Этот день в истории:

1279 - в битве на Жемчужной реке монголы сокрушили империю Сун.

1474 - в Венеции принимается закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права.

1697 - началось "Великое посольство" Петра I — первый в истории визит русского царя в Европу.

1823 - упразднение Первой Мексиканской империи.

1859 - в Париже прошла премьера оперы Шарля Гуно "Фауст".

1899 - открывается первая в России и Петербурге станция "скорой помощи".

1922 - в Москве на улице Шаболовка завершено строительство самой высокой в стране 160-метровой Шуховской башни.

1953 - впервые по телевидению была показана церемония вручения премии "Оскар".

1964 - руководство фирмы IBM приняло решение о разработке и запуске в производство семейства ЭВМ System/360.

1989 - первый прототип единственного в мире серийного летательного аппарата с поворотными роторами — многоцелевого V-22 "Оспрей" впервые поднялся в воздух и впервые перешел от вертикального полета к горизонтальному.

2008 - запуск в МГУ им. Ломоносова самого мощного в России суперкомпьютера "СКИФ МГУ".

2011 — начало интервенции стран НАТО в Ливии.