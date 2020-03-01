  • 18 марта 202018.03.2020среда
  • USD73,8896
    EUR82,3056
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

19 марта - события дня

Общество, 18:00 18 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Мельничная, 17 начнется пресс-тур "Деятельность Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых".

В Тюмени пройдет профилактическое мероприятие "Автобус", которое организуют специалисты областной Госавтоинспекции.

Этот день в истории:

1279 - в битве на Жемчужной реке монголы сокрушили империю Сун.

1474 - в Венеции принимается закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права.

1697 - началось "Великое посольство" Петра I — первый в истории визит русского царя в Европу.

1823 - упразднение Первой Мексиканской империи.

1859 - в Париже прошла премьера оперы Шарля Гуно "Фауст".

1899 - открывается первая в России и Петербурге станция "скорой помощи".

1922 - в Москве на улице Шаболовка завершено строительство самой высокой в стране 160-метровой Шуховской башни.

1953 - впервые по телевидению была показана церемония вручения премии "Оскар".

1964 - руководство фирмы IBM приняло решение о разработке и запуске в производство семейства ЭВМ System/360.

1989 - первый прототип единственного в мире серийного летательного аппарата с поворотными роторами — многоцелевого V-22 "Оспрей" впервые поднялся в воздух и впервые перешел от вертикального полета к горизонтальному.

2008 - запуск в МГУ им. Ломоносова самого мощного в России суперкомпьютера "СКИФ МГУ".

2011 — начало интервенции стран НАТО в Ливии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 18.03.2020Советы врача: как уберечься от коронавируса и ОРВИ?
19:27 18.03.2020МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге
19:16 18.03.2020Пропавший без вести солдат был найден тюменскими поисковиками спустя 71 год после гибели
19:05 18.03.2020Автоинспекторы Тобольска проводят акцию "Каникулы без ДТП"