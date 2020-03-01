20 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов от здания правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется пресс-тур "Запас продукции, состояние производства". В программе - посещение КХ "Дружба", ООО "Простор", ЗАО "Ритза", птицефабрики "Боровская".

В Тюмени в 11 часов начнется выездная рабочая встреча по теме ремонта дорог в рамках проекта БКАД. Отъезд от здания администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) в 10 часов 40 минут.

В Тюмени в 13 часов 45 минут от здания администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется объезд главой города Русланом Кухаруком объектов благоустройства Ленинского административного округа.

Этот день в истории:

321 - римский император Константин I Великий повелевает праздновать воскресный день (по древнеславянски "неделя").

1535 - денежная реформа Елены Глинской в России.

1806 - в Англии, в графство Девон, заложен первый камень в основание Дартмурской тюрьмы.

1815 - Наполеон Бонапарт вернулся в Париж после заточения на острове Эльба. Начало правления "ста дней".

1833 - вышло в свет первое полное издание романа в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин".

1912 - дано разрешение на установку первой в Санкт-Петербурге световой рекламы.

1921 - в Канзас-сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.

1930 - на базе аэромеханического факультета МВТУ создано Высшее аэромеханическое училище, позднее преобразованное в Московский авиационный институт.

1956 - провозглашение независимости Туниса от Франции.

1992 - учреждено звание Героя Российской Федерации.

2015 - солнечное затмение в Северном полушарии.

2019 - Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана