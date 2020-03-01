20 марта - события дня
В Тюмени в 8 часов от здания правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется пресс-тур "Запас продукции, состояние производства". В программе - посещение КХ "Дружба", ООО "Простор", ЗАО "Ритза", птицефабрики "Боровская".
В Тюмени в 11 часов начнется выездная рабочая встреча по теме ремонта дорог в рамках проекта БКАД. Отъезд от здания администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) в 10 часов 40 минут.
В Тюмени в 13 часов 45 минут от здания администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется объезд главой города Русланом Кухаруком объектов благоустройства Ленинского административного округа.
Этот день в истории:
321 - римский император Константин I Великий повелевает праздновать воскресный день (по древнеславянски "неделя").
1535 - денежная реформа Елены Глинской в России.
1806 - в Англии, в графство Девон, заложен первый камень в основание Дартмурской тюрьмы.
1815 - Наполеон Бонапарт вернулся в Париж после заточения на острове Эльба. Начало правления "ста дней".
1833 - вышло в свет первое полное издание романа в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин".
1912 - дано разрешение на установку первой в Санкт-Петербурге световой рекламы.
1921 - в Канзас-сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.
1930 - на базе аэромеханического факультета МВТУ создано Высшее аэромеханическое училище, позднее преобразованное в Московский авиационный институт.
1956 - провозглашение независимости Туниса от Франции.
1992 - учреждено звание Героя Российской Федерации.
2015 - солнечное затмение в Северном полушарии.
2019 - Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана