Тюменским дачникам напомнили о правилах вывоза мусора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские садоводы начинают готовить участки к посадочному сезону, чистят погреба. Мусор нужно выбрасывать в баки либо оставлять на контейнерной площадке, если речь идет и крупногабаритных отходах, напомнила пресс-секретаря регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ТЭО" Юлия Некрасова.

"Необходимо учесть, что разобранные деревянные конструкции и теплицы из поликарбоната выбрасывать в обычные контейнеры запрещено, регоператор не принимает такие материалы. В данном случае лучше вызвать специальную службу. К тому же садоводам следует помнить, что оплачивать членские взносы, которые идут в том числе и на оплату коммунальных услуг, нужно своевременно, чтобы у председателя садового общества были средства на оплату услуг по вывозу мусора", - рассказала она.

Если горожане заметили, что в садовых товариществах мусорные контейнеры переполнены и не вывозятся несколько дней, необходимо сначала обратиться к председателю или на горячую линию 8-800-250-73-26, пишет "Комсомольская правда - Тюмень"