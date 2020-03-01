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Тюменская "Богатица" получила звание народного коллектива любительского народного творчества

Общество, 10:46 22 марта 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Ансамблю казачьей песни "Багатица" Богандинского центра культуры и досуга присвоено звание "Народный коллектив любительского народного творчества".

Особой гордостью ансамбля стал концерт-спектакль "Шел казак", который с аншлагом прошел в 2019 году на богандинской сцене. "Багатица" выступила совместно с омутинским танцевальным коллективом "Казачья вольница". Коллективы удачно дополнили друг друга, раскрыв самобытные традиции казаков.

К предложению заявиться на звание "народный" в ансамбле сначала отнеслись скептически, рассказала основатель Марина Гуляева. "Всегда казалось, что до него еще расти и расти. Все же документы и материалы были собраны и отправлены и – победа", - сказала она.

Останавливаться на достигнутом "Багатица" не собирается, высокая оценка со стороны профессионалов стала хорошим стимулом для развития, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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