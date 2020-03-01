Школьники узнают о безопасности в интернете на "Уроках цифры"

| Фото: комитет по образованию администрации Тюменского района | Фото: комитет по образованию администрации Тюменского района

В центрах образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Тюменской области прошли "Урок цифры".

Так, например, ученики Богандинской школы №1 приняли участие в проекте, разработанном ведущими российскими IT-компаниями при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Урок проходил по теме "Безопасность будущего". Выполняя задания, учащиеся узнали, как создать надежный пароль, как защититься от кражи аккаунтов, как распознать мошенников в сети Интернет.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, "Уроки цифры" повышают интерес детей к изучению основ программирования, а также помогают изучить правила информационной безопасности.

Каждый из уроков проекта "Урок цифры" направлен на развитие цифровых знаний и навыков. В этом году уже прошли занятия по темам "Сети и облачные технологии", "Персональные помощники", "Большие данные", пишет "Мегатюмень".