Динар Галиев - участник программы "Начинающий фермер"

Архивное фото ИА "Тюменская линия" Архивное фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменском районе продолжает действовать программа "Начинающий фермер", помогающая жителям организовывать свое производство с первых шагов.

Пример - фермер Динар Галиев, чье хозяйство от небольшого птичника доросло до двух ферм. Государственную помощь в один миллион рублей, полученную в 2016 году, Динар направил на покупку трактора и молодняка крупного рогатого скота.

Сейчас у Динара Галиева около сотни голов КРС, более 150 овец. На арендованном земельном участке в селе Аманадское он устроил пастбище для выпаса скота и сенокосные угодья. С приходом тепла на его птицеводческой ферме появится молодняк гусей и уток.

"Будем и дальше расти и развиваться", - отметил фермер.

В этом году он планирует удобрить земли, которые давно не обрабатывались. Не исключает фермер и участия в предстоящих конкурсах по поддержке агробизнеса, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.