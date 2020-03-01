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В Тюменской области снизился уровень безработицы

Общество, 14:41 22 марта 2020

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

В Тюменской области снизился уровень безработицы. В банке вакансий более 17 тысяч позиций.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области на 1 марта 2020 года, в регионе общий уровень безработицы оценивается в 4%.

5 тысяч 34 человека состояли на регистрационном учете в качестве безработных. 6 тыс. 483 человека состоят на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы. В областном банке 17 тыс. 534 вакансий, из них 3 тыс. 939 — в сфере строительства, пишет "Вслух.ру".

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