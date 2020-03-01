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На опасных участках РЖД установили инновационное оборудование

Общество, 17:43 22 марта 2020

РЖД | Фото: РЖД

В РЖД принимают меры по снижению травматизма и гибели людей на путях, в том числе довольно оригинальные. Так, в границах станций Винзили и Подъем, на опасных участках, уже завершены работы по монтажу и настройке специального светозвукового оборудования.

При приближении человека к путям менее чем на 10 метров автоматически срабатывает датчик движения и одновременно звучит голосовое предупреждение. Что примечательно, система сработает даже когда поездов поблизости нет.

Помимо "отпугивания" нарушителей срабатывает еще одна система - специальный прибор начинает подавать световой сигнал для машинистов поездов о возможном нахождении человека на путях.

Как сообщила "Вслух.ру" пресс-секретарь Тюменского региона СвЖД Ангелина Анашкина, данное оборудование разработано, изготовлено и протестировано сотрудниками Свердловского регионального центра связи.

Стоит отметить, что в 2019 году в границах Тюменского региона СвЖД было травмировано 24 человека, 16 из них скончались. Основные причины трагедий - хождение по железнодорожным путям и пересечение путей в неположенных местах.

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