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Автоинспекторы напомнят водителям правила перевозки детей

Общество, 19:09 22 марта 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД проведут индивидуальную работу с участниками дорожного движения на улицах, площадях и федеральных автодорогах в рамках социальной акции #КаникулыБезДТП.

Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению правил перевозки детей в автомобилях, в том числе следующих на дальние расстояния по федеральным трассам региона.

ГИБДД удалось стабилизировать статистику с детской аварийностью за последнее время. С начала года на дорогах области произошло 67 ДТП с участием детей, за тот же период минувшего года их было 71. Почти 90 процентов из этих ДТП спровоцировали водители. Идет снижение дорожных аварий с участием детей-пассажиров, но число ДТП на пешеходных переходах, к сожалению, пока растет.

С начала года сотрудники ГИБДД выявили почти 1 тыс. 800 нарушений правил перевозки детей. В каждом случае, перевозя ребенка без детского удерживающего устройства, родители подвергают его опасности. Автоинспекторы проведут разъяснительную и административную работу в этом направлении.

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