НКО нужна методическая, консультационная и финансовая помощь, считает Павел Притупа

| Фото: с личной страницы Павла Притупы во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Павла Притупы во ВКонтакте

Поддержка правительства Российской Федерации важна для некоммерческих организаций (НКО) особенно на этапах становления. Необходима методическая, консультационная, финансовая помощь. И если эти меры будут закреплены в Конституции, то это станет хорошей гарантией в развитии гражданского, некоммерческого сектора.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заявил директор Детского центра "Грин-Ландия", руководитель проекта "Капитаны двора" Павел Притупа.

Поправку в 114 статью Основного закона по развитию гражданского общества в части волонтерства и НКО Павел Притупа считает актуальной. По его словам, это настоящий прорыв во взаимоотношениях государства и общества. НКО смогут участвовать в выработке и проведении государственной политики.

"Есть государственные учреждения, которые оказывают помощь разным категориям граждан, но если мы еще вовлечем СО НКО, а они, как правило, еще ближе к обществу, то проблемы людей будут решаться быстрее. Законы в отношении СО НКО могут меняться, но если такую поправку примут, все будут равняться на Основной закон страны", - уверен руководитель НКО.

Павел Притупа с 2016 года занимается реализацией социально важных проектов с привлечением волонтеров. Он был участником конкурса "Добровольцы России", вошел в программы акселерации "Норма жизни" по развитию добровольчества. За три года трижды становился победителем конкурсов Фонда президентских грантов, сумел привлечь субсидии регионального бюджета. Были воплощены в жизнь его проекты: "Капитаны двора", "Сити-квест", "Тюменский дворбенд", "Театральные семейные субботы" и другие. Более 10 тыс. человек приняли участие в проектах, которые руководитель НКО реализовал за это время.

"Я считаю, что поддержка волонтерства поможет активизировать наших граждан на добрые поступки и дела. Это в целом скажется на благополучии гражданского общества", - сказал Павел Притупа.

Анжела Лебедева