24 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на переезде станции Винзили начнется демонстрация работы системы предупреждения нарушителей.

Этот день в истории:

1084 - германский король Генрих IV захватил Рим.

1155 - Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил на его престол.

1753 - в Российской империи отменена смертная казнь.

1801 - в Михайловском замке вследствие заговора убит российский император Павел I.

1802 - английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

1878 - близ острова Уайт затонул шлюп "Eurydice" (англ.) ВМС Великобритании: погибли 376 человек.

1882 - в Берлине немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году ученому была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

1896 - физик А. С. Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую передачу радиосигнала.

1898 - продан первый американский автомобиль. Модель "Уинтон" за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон.

1930 - карликовая планета Плутон получает свое нынешнее имя.

1945 - в западной Европе одновременно начались Рейнская операция и Рейнская воздушно-десантная операция.

1949 - впервые во время церемонии вручения "Оскаров" лучшим был назван иностранный фильм — английская экранизация "Гамлета".

1955- в США установлена первая морская нефтяная вышка.

1989 - нефтяной танкер "Exxon Valdez" потерпел крушение у побережья Аляски.

2003 - взвешена дальняя черная дыра.

2008 - в Олимпии зажжен олимпийский огонь Пекинской олимпиады.