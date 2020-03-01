24 марта - события дня
В Тюмени в 11 часов на переезде станции Винзили начнется демонстрация работы системы предупреждения нарушителей.
Этот день в истории:
1084 - германский король Генрих IV захватил Рим.
1155 - Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил на его престол.
1753 - в Российской империи отменена смертная казнь.
1801 - в Михайловском замке вследствие заговора убит российский император Павел I.
1802 - английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.
1878 - близ острова Уайт затонул шлюп "Eurydice" (англ.) ВМС Великобритании: погибли 376 человек.
1882 - в Берлине немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году ученому была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.
1896 - физик А. С. Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую передачу радиосигнала.
1898 - продан первый американский автомобиль. Модель "Уинтон" за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон.
1930 - карликовая планета Плутон получает свое нынешнее имя.
1945 - в западной Европе одновременно начались Рейнская операция и Рейнская воздушно-десантная операция.
1949 - впервые во время церемонии вручения "Оскаров" лучшим был назван иностранный фильм — английская экранизация "Гамлета".
1955- в США установлена первая морская нефтяная вышка.
1989 - нефтяной танкер "Exxon Valdez" потерпел крушение у побережья Аляски.
2003 - взвешена дальняя черная дыра.
2008 - в Олимпии зажжен олимпийский огонь Пекинской олимпиады.