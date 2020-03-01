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Первый сертификат на маткапитал на первенца вручили семье из Сладковского района

Общество, 16:07 24 марта 2020

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Первый сертификат на материнский капитал на первенца получила молодая семья Тороповых из Сладковского района, сообщает местная администрация.

Сертификат новоиспеченным родителям вручил глава Сладковского района Александр Иванов. Жительница села Сладково Татьяна Торопова родила дочь Алису 2 января 2020 года.

Семье Тороповых разъяснили основные нововведения федерального закона и изменения по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского капитала.

В Тюменской области активно ведется прием заявлений на выдачу сертификата на материнский семейный капитал на первого ребенка. В клиентской службе ПФР по Сладковскому району принято одно заявление на выдачу сертификата.

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# выплаты , материнский капитал

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