Юным тюменцам предлагают пофантазировать на тему будущего
Юных тюменцев приглашают поучаствовать в творческом конкурсе школьников "Будущее время Поколения М". Ребятам предлагают пофантазировать о том, как изменится мир через 100 лет в образовании, медицине, технологиях и моде, сообщает Российское движение школьников.
Чтобы стать участником творческого состязания, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 30 апреля и отправить свое эссе или изображение на тему будущего.
Лучшие творческие работы войдут в иллюстрированную энциклопедию будущего, которая поступит в книжные магазины России.
Кроме того, лучший рисунок будет оживлен профессиональным иллюстратором в дополненной реальности и размещен на обложке энциклопедии.