  • 26 марта 202026.03.2020четверг
  • USD77,7928
    EUR84,1485
  • В Тюмени 2..4 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юным тюменцам предлагают пофантазировать на тему будущего

Общество, 08:12 26 марта 2020

Российское движение школьников во ВКонтакте | Фото: Российское движение школьников во ВКонтакте

Юных тюменцев приглашают поучаствовать в творческом конкурсе школьников "Будущее время Поколения М". Ребятам предлагают пофантазировать о том, как изменится мир через 100 лет в образовании, медицине, технологиях и моде, сообщает Российское движение школьников.

Чтобы стать участником творческого состязания, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 30 апреля и отправить свое эссе или изображение на тему будущего.

Лучшие творческие работы войдут в иллюстрированную энциклопедию будущего, которая поступит в книжные магазины России.

Кроме того, лучший рисунок будет оживлен профессиональным иллюстратором в дополненной реальности и размещен на обложке энциклопедии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:23 26.03.2020От тюменских школьников ждут заявок на конкурс #СпасибоМаленькомуГерою
08:12 26.03.2020Юным тюменцам предлагают пофантазировать на тему будущего
07:52 26.03.2020Четыре светофора отключат в Тюмени
07:30 26.03.202026 марта в Тюмени ветрено