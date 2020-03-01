Юным тюменцам предлагают пофантазировать на тему будущего

| Фото: Российское движение школьников во ВКонтакте | Фото: Российское движение школьников во ВКонтакте

Юных тюменцев приглашают поучаствовать в творческом конкурсе школьников "Будущее время Поколения М". Ребятам предлагают пофантазировать о том, как изменится мир через 100 лет в образовании, медицине, технологиях и моде, сообщает Российское движение школьников.

Чтобы стать участником творческого состязания, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 30 апреля и отправить свое эссе или изображение на тему будущего.

Лучшие творческие работы войдут в иллюстрированную энциклопедию будущего, которая поступит в книжные магазины России.

Кроме того, лучший рисунок будет оживлен профессиональным иллюстратором в дополненной реальности и размещен на обложке энциклопедии.