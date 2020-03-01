Движение транспорта по улице Свободы в Тюмени будет прекращено с 27 марта

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Свободы на участке от ул. Затюменской до ул. Казанской Тюмени будет прекращено в связи с реконструкцией сетей водоотведения с 27. марта по 18 августа 2020 года, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения, работающих или проживающих в данном районе, проезд будет разрешен. Пути объезда по улицам Садовой, Димитрова, Полевой, Коммунистической.

Во время работ на ул. Свободы на участке от ул. Затюменской до ул. Казанской маршрут № 18 будет следовать в объезд перекрытого участка.

На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

В движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.