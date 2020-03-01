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Российские медики готовятся к взрывному распространению коронавируса

Общество, 12:46 26 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По какому сценарию может пойти распространение коронавируса, рассказал ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев. По его словам, медики готовятся к взрывному развитию. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших. Сейчас это по сути дела уже геометрическое, потому что за прошедшие сутки в три раза увеличилась заболеваемость: было 50 с небольшим, сейчас 170. Поэтому на всех территориях, в том числе в Москве, сейчас готовятся новые койки и стационары. Их стараются оборудовать по последним требованиям. Все это должно помочь", — рассказал Николай Малышев.

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