Весенняя уборка началась на тюменских улицах

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Дорожные службы начали приводить в порядок проезжую часть и тротуары тюменских улиц раньше обычного срока. Рабочие моют бордюры, перила и барьерные ограждения, дорожные знаки и остановочные комплексы, сообщает городская администрация.

Сбор пыли проводится вакуумно-подметальной техникой, в день задействовано пять таких машин. Специалисты используют мойку с высоким давлением, для уборки применяется обычная вода без добавок.

"В наших климатических условиях уборка начинается с 15 апреля, однако в этом году с установлением благоприятной погоды подрядные организации уже приступили к работе, чтобы город был чистым и комфортным для горожан", – рассказал главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Смышляев.