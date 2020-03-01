Программа "Социальный контракт" помогает выйти на самообеспечение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Программа поддержки малоимущих семей успешно реализуется в Тюменском районе. Как рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Нестерова, в 2019 году участниками программы по выходу на самообеспечение стали 23 семьи.

Участники программы - малообеспеченные семьи и одинокие граждане - представляют план выхода на самообеспечение, исходя из которого назначается выплата. Средства направляются на развитие бизнеса или личного подсобного хозяйства.

Так, семья Воронцовых из села Каскара приобрели поросят, кроликов, барана, корм для питомцев, строительные материалы для обустройства сарая.

"Сейчас уже хотим расширяться, дальше строиться, взять еще поросят", - делится планами участница программы Олеся Воронцова.

Еще две семьи направили средства на развитие предпринимательской деятельности: станции техобслуживания и мини-завода по изготовлению кирпича. Еще две семьи построили теплицы, где выращивают рассаду.

В этом году "Социальный контракт" будет заключен еще с 20 семьями Тюменского района, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".