Форум "Большая перемена" проходит в новом формате

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Впервые ежегодный форум для школьников, родителей и педагогов Тюменской области "Большая перемена" проходит в онлайн-формате. В этом году он посвящен национальным проектам и состоится под лозунгом "Горизонты новых возможностей и ресурсов".

В Тюмени старт форуму дала "Открытая суббота". Дистанционное общение эффективно научились использовать родители, дети, педагоги. Участие в онлайн-встречах смогли принять более 315 родителей. Творческие группы классных руководителей рассказали о возможностях, которые даёт их детям национальный проект "Образование" (федеральные проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда").

На онлайн-встречах родителей первоклассников проконсультировали по теме "Первые шаги в мире цифровых технологий", познакомили с образовательными платформами "Учи.Ру", "Яндекс Учебник", "Российская электронная школа".

Родителям школьников каждого возраста предлагались свои темы консультаций. Шестиклассники вместе с родителями и педагогами объединились для участия в проекте "Солдатская каша", посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А семиклассники участвовали в виртуальных экскурсиях по знаменитым музеям страны.

Не обошли вниманием и старшеклассников — их родителей ознакомили с деталями подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, посоветовали, как помочь ребятам в этот сложный период.

В этом году "Открытая суббота" позволила школе открыться по-новому для родителей и многие из них с удовольствием приняли такой формат общения. Форум традиционно проходит в дни весенних каникул. Подробное расписание мероприятий можно узнать на сайтах своих школ, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.