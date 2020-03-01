Тюменский региональный центр "Семья" запускает онлайн-проект

| Фото: Семья#ПроВсё | Фото: Семья#ПроВсё

Региональный Центр "Семья" запускает онлайн-проект для школьников Семья#ПроВсе! Школьникам и их родителям он обещает нескучный досуг на время длинных весенних каникул.

"Переживаете, что ваш ребенок во время продолжительных каникул будет бездельничать и не сможет найти полезного занятия? У нас есть решение!"- с таким обращением к тюменцам выступил региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья".

В группе, которую ведут инспекторы по охране детства центра "Семья", каждый день публикуются новые активности – задания, викторины, челенджи, квесты, мастер-классы и многое другое, сообщает департамент социального развития Тюменской области.